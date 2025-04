Palermo Futsal Club, vittoria in rimonta: Emiri battuti 6 – 5

Pomeriggio a due volti per i rosanero di mister Gentile che vincono in casa del Futsal Emiri con il risultato di 5-6. Primo tempo da dimenticare per i rosanero sotto 4-1 con la sola rete di Franco. Rimonta nella seconda frazione con Gennaro scatenato, autore di 5 gol.

Il primo tempo si apre con La Fiura che scalda le mani di Rinicella sul grandioso invito di Sujon. Gli Emiri si spingono in avanti e trovano anche la zampata giusta con Pera da pochi passi. Guglielmini raddoppia trafiggendo un non perfetto Calì con una conclusione da fuori. Palermo che si affaccia in avanti con Fiorentino ma il palo gli nega la gioia del gol.

Guglielmini ancora scappa in velocità e buca Calì, mentre poco dopo è il turno di Sciacca che in tap-in, dopo la respinta del portiere rosanero, realizza il 4-0. Il primo tempo è completamente a tinte azzurre con gli Emiri che dominano il campo con Franco che rende meno amaro il passivo.





Mister Gentile nello spogliatoio tocca le corde giuste e schiera in campo Sammartino per Calì. La Fiura si alterna con Sammartino provando il quinto di movimento ma gli Emiri respingono tutti gli attacchi. Gentile guarda in panchina e pesca Vivarelli, assente nelle ultime sfide. Il giovane classe 2001 cambia la partita quando apre benissimo per Franco che appoggia da Gennaro che riapre il match.

Passano una manciata di minuti ed è ancora Gennaro con un dai e vai con Franco e portare la gara sul 4-3. Ancora Vivarelli da fuori becca il palo con Gennaro che ribadisce in porta per il pareggio. Il quinto di movimento porta benissimo al Palermo che recupera ben 3 reti di svantaggio. In 5 contro 5 un recupero prodigioso di Chinnici permette a Gennaro di siglare la quarta rete (e non sarà l’ultima) della sua partita.

Sul risultato di 4-5 Naccari riporta l’equilibrio con un bel destro prendendo in contro tempo Sammartino. Al 58esimo Gennaro in zona Cesarini trafigge Rinicella per la quinta volta sempre imbeccato dal duo La Fiura-Franco. Nel finale di partita anche gli Emiri si spingono in avanti ed è solo grazie ad un super Sammartino, prodigioso su Parisi, che il Palermo Futsal Club porta a casa i 3 punti.

Vittoria importantissima per il Palermo Futsal Club che batte un ottimo Futsal Emiri con il risultato di 5-6. La copertina se la prende Gabriele Gennaro che con questi 5 gol, sale a quota 22 reti in stagione. Nel prossimo appuntamento torna di scena la Coppa: gara prevista per sabato alle ore 15:00 contro il Pioppo Futsal.

