Sassuolo promosso in Serie A, il Palermo fa i complimenti sui social

Gesto di sportività del Palermo, che sui social ha voluto fare i complimenti al Sassuolo per la promozione in Serie A, conquistata con ben cinque giornate d’anticipo e diventata ufficiale grazie alla vittoria degli emiliani contro il Modena e il pareggio maturato allo stadio “Martelli” tra Mantova e Spezia.

Proprio i rosanero avevano battuto i neroverdi nel turno precedente, valido per la 32esima giornata, con un pirotecnico 5-3 al “Barbera”, risultato che aveva riacceso l’entusiasmo tra i tifosi, spentosi però subito dopo con la bruciante sconfitta a Bari.

Il Palermo aveva iniziato la stagione con grandi ambizioni riguardo la promozione diretta, investendo su giocatori importanti che, però, non hanno reso secondo le aspettative. In estate è arrivato anche il cambio in panchina, con Alessio Dionisi subentrato alla guida tecnica: un esperimento che non ha portato i frutti sperati, complici scelte spesso discutibili.





Alla fine, è stato il Sassuolo a dimostrarsi nettamente superiore a tutte le altre. Una promozione meritata, frutto di una cavalcata iniziata sin dalle prime giornate, trainata da giocatori di livello superiore come Berardi e Laurienté. Da sottolineare anche il lavoro di Fabio Grosso, tecnico degli emiliani, che ha centrato la sua seconda promozione in tre anni, confermandosi uomo da Serie A.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO E I PLAYOFF