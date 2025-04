Sassuolo in Serie A, Grosso: “Sono in una una società seria, bella, leale. Grazie a tutti”

Il Sassuolo ritorna in Serie A. Cavalcata inarrestabile dei neroverdi che hanno ampiamente meritato la promozione nella massima serie dopo un solo anno di cadetteria. A commentare il traguardo ottenuto è stato, tra gli altri, Fabio Grosso. Il tecnico dei neroverdi, senza dubbio uno dei protagonisti principali della capolista, ha espresso tutta la sua felicità in un’intervista a sassuolonews.

“Sono in una una società seria, bella, leale che mi ha messo nelle condizioni migliori per lavorare. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato insieme a me oltre ai giocatori, attori principali di questa cavalcata. Mi godo questo momento e condivido la mia gioia con i tifosi e li aspetto allo stadio per festeggiare insieme. Dedico questa promozione alla mia famiglia”.

Poi ha aggiunto: “Sono molto contento di aver raggiunto questo risultato, abbiamo dimostrato di avere le qualità per raggiungere l’obiettivo in un campionato difficile in cui l’equilibrio regna sovrano”.





