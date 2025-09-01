Palermo Futsal, pari all’esordio in Coppa contro l’Atletico Monreale

Riparte la stagione del Palermo Futsal Club al Tocha Stadium. Davanti a una splendida cornice di pubblico, la formazione guidata da Natale Gentile ha esordito in Coppa Italia di Serie C1 contro l’Atletico Monreale: il risultato finale è stato di 3 – 3.

Corsino sigla l’1-0, Baucina con un bolide imprendibile riporta l’Atletico Monreale in parità, si va così al riposo sull’1-1. La ripresa si apre con il vantaggio degli ospiti: Castelluzzo supera tutta la difesa e insacca. Il Palermo reagisce subito e trova il pari con Lucchese. I rosanero spingono, ma sono i biancorossi a colpire di nuovo con Castelluzzo che firma il 2-3.

Nel finale Gentile spinge i suoi in avanti e, a 30 secondi dalla sirena, arriva il 3-3 di La Fiura, che riprende da dove aveva lasciato la scorsa stagione.



