Di Francesco: “Grazie Palermo, ogni volta al Barbera è stato da brividi”

Federico Di Francesco saluta il Palermo: l’esterno ha lasciato il club rosanero direzione Catanzaro in prestito con obbligo di riscatto. Il figlio d’arte ha dedicato delle belle parole al club e alla città tramite i suoi profili social.

“Due anni vissuti fino in fondo. Tra gioie e difficoltà, ogni volta al Barbera è stato da brividi sulla pelle. Una città e la sua gente che hanno fatto subito sentire a casa me e la mia famiglia. Ai miei compagni e a chi lavora ogni giorno dentro il Palermo va il mio grazie speciale: senza di voi non sarebbe stato lo stesso. Grazie Palermo, per ogni momento”.

Di Francesco lascia il Palermo dopo due stagioni piene dal 2023 al 2025, 61 partite e 6 gol.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO TORNA… SULLA TERRA