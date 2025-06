Palermo, futuro incerto per Peda: il calciatore vuole la Juve Stabia ​​

Il futuro di Patryk Peda resta ancora incerto. Il difensore polacco classe 2002, protagonista con la Juve Stabia, ha manifestato chiaramente l’intenzione di proseguire la sua esperienza a Castellammare anche nella prossima stagione. Come riportato da Michele Imparato su Metropolis, Peda ha trovato nelle Vespe un contesto propositivo e non vorrebbe lasciare.

La permanenza dell’ex SPAL è infatti incerta per via di un contratto che lo lega fino al 2028 al Palermo. E difficilmente i rosa cederanno facilmente un giovane talento in crescita. Proprio contro i rosanero, nei playoff, Peda ha offerto una delle sue migliori prestazioni.

Molto dipenderà dalle decisioni del nuovo allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi. Sarà lui a stabilire se inserire Peda nel progetto di risalita verso la Serie A o valutare un ulteriore prestito. In ogni caso, la Juve Stabia segue attentamente l’evolversi della situazione ed è pronta a intervenire qualora si presenti l’opportunità.