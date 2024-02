Palermo, i convocati di Corini per la FeralpiSalò: un’assenza in difesa

Il Palermo comunica i convocati di Eugenio Corini per la partita contro la FeralpiSalò. Non c’è Simon Graves, il club rosa ha reso noto che il calciatore ha subito una botta alla tibia destra.

I CONVOCATI

3 Lund

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

53 Henderson

70 Traorè

80 Coulibaly

Simon Graves non ha svolto la seduta di rifinitura in seguito ad un trauma contusivo alla tibia destra rimediato in allenamento. Il difensore non sarà disponibile per il match di domani.