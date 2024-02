Palermo, Graves indisponile contro la FeralpiSalò: botta alla tibia

Simon Graves assente dell’ultim’ora: il difensore danese non partirà per la trasferta di Piacenza nella quale il Palermo affronterà la FeralpiSalò per la 24a giornata di Serie B.

“Simon Graves non ha svolto la seduta di rifinitura in seguito ad un trauma contusivo alla tibia destra rimediato in allenamento. Il difensore non sarà disponibile per il match di domani”, si legge nella nota emanata dal Palermo.

Graves era diventato il terzino destro titolare prima dell’arrivo di Diakitè: per lui 8 presenze in stagione condite da un gol a Como.