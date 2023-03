MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La sosta arriva al momento giusto. Il Palermo è tornato a vincere in campionato, ora occupa l’ottavo posto in classifica (l’ultimo utile per la qualificazione ai playoff) ma stava accusando la stanchezza e i troppi infortuni. Ora ci sarà il tempo per preparare al meglio le otto partite rimanente, con un ‘alleato’ in più.

Il Palermo, grazie alla vittoria col Modena, ha il quarto rendimento interno di tutta la Serie B. Al “Barbera” la squadra di Corini ha collezionato sette vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte con 20 gol fatti e 13 subiti. Hanno fatto meglio solo Frosinone, Cagliari e Genoa.

In casa, come sottolineato anche sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha una marcia in più, l’apporto dei tifosi è decisivo (non che in trasferta sia da meno vista la costante presenza rosanero in tutti gli stadi). Col Modena erano 22.500 gli spettatori e di sicuro andranno ad aumentare per le quattro gare di regular season da disputare al “Barbera”: con Cosenza, Benevento, Spal e Brescia.

Il “Barbera“, come lo è stato negli spareggi promozione l’anno scorso, potrebbe essere decisivo nella corsa playoff del Palermo. La sosta servirà per recuperare gli infortunati e ‘registrare’ qualche meccanismo, soprattutto in fase difensiva, poi otto finali con la possibilità di giocare in casa contro avversari in lotta per non retrocedere ma comunque non ‘ingiocabili’.

