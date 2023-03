MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Per molti è normale che il Palermo si stia giocando i playoff ma non era proprio scontato che la squadra di Corini, a otto gare dalla fine, forse in corsa e potesse sprintare per la coda del campionato”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia analizza il finale di stagione dei rosa.

Il Palermo ha avuto un inizio di stagione complicatissimo, Corini ha preso la squadra in ritardo, l’organico è stato quindi rivoltato in pochi giorni dunque le difficoltà iniziale erano fisiologiche. Superata questa fase è iniziato un percorso di crescita costante che ha portato i rosa a giocarsi un posto per i playoff.

Corini ha deciso di portare tutti in ritiro per preparare il finale di stagione, i rosa andranno a Girona, in Spagna (altra squadra della ‘galassia’ City Group). Il calendario non è impossibile, ci saranno due scontri diretti in trasferta (a Parma e Cagliari), poi solo sfide con squadre in lotta per non retrocedere.

Il calendario “non deve indurre a pensare che sarà una passeggiata. Nel finale di stagione proprio queste gare possono diventare scivolose. Chi lotta per non retrocedere si farà in quattro per sopravvivere. E il Palermo questo deve tenerlo a mente se vuole sognare”, scrive Butera.

