Il “Renzo Barbera” ha la seconda media di pubblico in tutta la Serie C. Nonostante numeri non entusiasmanti in tutta la stagione, il Palermo ha potuto contare su 5.758 spettatori a partita, e tanto basta per “aggiudicarsi” il secondo posto in questa speciale classifica.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che i dati vanno contestualizzati anche con le limitazioni post-Covid e l’andamento altalenante delle prestazioni rosanero. In Lega Pro solo il Bari fa meglio, con una media di 9.422 spettatori a partita al “San Nicola”.

E proprio l’ultima giornata sarà Bari – Palermo. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha dato il via libera per la vendita dei biglietti nel settore ospiti. I tifosi rosanero, sempre presenti in trasferta, potranno andare in Puglia a sostenere gli uomini di Baldini, a caccia di un piazzamento in vista dei playoff.

