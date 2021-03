A Palermo una sola rete in 21 presenze, fuori dalla Sicilia un futuro luminoso. Roland Sallai continua a regalare ottime prestazioni. Lo ha fatto anche qualche giorno fa quando è sceso in campo dal primo minuto per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022 e ha messo a segno la prima rete della gara e del momentaneo vantaggio contro la Polonia. Il 23enne ungherese sfida i giganti del calcio – Lewandowski, Milik, Zielinski e Szczesny per citarne alcuni – e ne esce a testa alta con un pareggio finale per 3-3.





Un gran gol quello dell’ex Palermo che vola in velocità superando i suoi avversari e fredda il portiere con un diagonale preciso. In molti non ci avrebbero creduto. La storia di Sallai in rosa effettivamente è stata travagliata con il giovane appena arrivato in squadra nel 2016, in prestito oneroso (300.000 euro) con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro, e lanciato forse troppo giovane nel campionato più tattico del mondo: la Serie A.

Ventun minuti contro il Sassuolo che avevano raccontato poco o niente su quel giovane ungherese sul quale molti avevano dubbi. Anche le successive partite hanno detto poco. Forse bisognava attendere. Un po’ nell’anonimato e bistrattato, Sallai passò nel 2017 all’Apoel Nicosia dove vinse il campionato segnando anche 9 reti in 29 presenze condite da 5 assist. E non solo, assaggiò anche l’Europa. Nei due anni all’Apoel otto presenze in Champions e cinque in Europa League: in quest’ultimo torneo ha siglato una rete e un assist.

Passato al Friburgo nel 2018 Sallai si mette in gioco con uno dei top campionati europei: la Bundesliga. Ma soprattutto lascia il segno in Nazionale. Gioca Qualificazioni ad Europei, Nations League e ai Mondiali. Con l’Ungheria segna la sua prima rete contro la Grecia in Uefa Nations League alla Groupama Arena, Budapest, inoltre viene selezionato per la squadra ideale di Bundes dalla rivista sportiva kicker. Adesso Sallai è uno dei campioncini del Friburgo e della nazionale ungherese, questa sera sfiderà San Marino e magari tornerà al gol per ricordarci che nella vita bisogna avere pazienza.

