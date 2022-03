MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

E’ un pareggio ma ha il sapore di una sconfitta, questa – in sintesi – l’analisi di Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia. Il Palermo non riesce ad ottenere la terza vittoria di fila contro la penultima in classifica ed è servito Luperini e un suo gol a 5 minuti dal termine per evitare il primo k.o. casalingo.

Adesso la classifica recita: rosa a meno sei dal secondo posto. Ma, soprattutto, quello che spaventa sono i problemi strutturali di una formazione che fatica a inserire la quinta. Ieri i pochi attacchi sterili del Palermo (nonostante l’uomo in più) hanno consegnato la visione di una squadra confusa, senza convinzione e individualista.

Non è piaciuto il reparto difensivo, con Somma, Perrotta e Crivello che sono apparsi confusi e imprecisi. Ma neanche quello offensivo con Valente sotto giri, Brunori lontano dall’essere decisivo e Floriano che ha sbagliato il rigore.

LEGGI ANCHE

SERIE C, 32ESIMA GIORNATA: RISULTATI E CLASSIFICA