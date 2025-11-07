Palermo in partenza per Castellammare di Stabia, la carica dei tifosi / VIDEO ​​

Il Palermo parte per Castellammare di Stabia: subito dopo la conferenza stampa di Inzaghi il gruppo squadra è partito per la Campania, con il pullman che ha iniziato la trasferta partendo dal “Renzo Barbera”. Lì i calciatori hanno trovato una bella sorpresa, con diversi tifosi presenti a incitare e chiedere una vittoria.

Circa un centinaio di ultras appartenenti alla Curva Nord: cori e fumogeni per la partenza del pullman, con Inzaghi e i suoi calciatori che hanno ringraziato per la carica trasmessa in quella che sarà un’importante trasferta prima della sosta.

Il Palermo affronterà la Juve Stabia senza tifosi al seguito: è infatti arrivato nei giorni scorsi l’ennesimo divieto di trasferta ai residenti nella provincia di Palermo.







LEGGI ANCHE

LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI

JUVE STABIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI