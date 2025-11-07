Infermeria Palermo, Gomes e Gyasi rientreranno dopo la sosta ​​

“Gomes ha già tolto il tutore. Gyasi è avanti nel percorso, mi auguro di avere uno dei due dopo la sosta“. Sono chiare le indicazioni di Inzaghi, che alla vigilia del match contro la Juve Stabia ha anche fatto il punto sugli infortunati del Palermo.

Gomes e Gyasi rientreranno dopo la sosta: se per il centrocampista, che ha subito una lussazione alla spalla nei primi minuti del match contro il Pescara, è ipotizzabile che si possa aspettare la prossima partita casalinga, tra tre settimane, per l’esterno nato a Palermo invece si può con cauto ottimismo ipotizzare un rientro nella lista dei convocati già dopo la sosta per la trasferta Contro la Virtus Entella.

Contando quella con la Juve Stabia, Gyasi salirà a quota cinque partite consecutive saltate a causa della lesione riportata all’arto inferiore destro. Prima di allora il calciatore era stato sempre utilizzato per almeno 45′.







