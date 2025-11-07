Juve Stabia, i convocati di Abate per la partita contro il Palermo
La Juve Stabia ha pubblicato sul sito ufficiale la lista dei convocati per la partita contro il Palermo: sono 24 gli uomini chiamati da Abate.
I convocati
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, dopo l’allenamento odierno, il tecnico Ignazio Abate insieme al suo staff ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Palermo per la 12° giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani, sabato 8 novembre 2025, con inizio alle ore 17:15 presso lo Stadio “Romeo Menti”.
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer
Difensori: 3 Reale, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 76 Mannini.
Centrocampisti: 10 Pierobon, 29 Correia, 37 Maistro, 45 Zuccon, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.
Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 11 Piscopo, 21 De Pieri, 27 Candellone.
Indisponibili: Battistella, Ciammaglichella, Duca, Morachioli.