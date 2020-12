Il Palermo è una delle peggiori squadre del Girone C in trasferta. La squadra di Boscaglia, infatti, ha totalizzato solo 6 punti in 7 gare; peggio hanno fatto solo il Bisceglie (5 punti in 8 gare) e il Potenza (4 in 8 partite) ma è un altro il dato preoccupante.

Come ricordato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, infatti, il Palermo ha il secondo peggior attacco esterno del Girone C; sono solo 4 i gol realizzati in sette gare, meglio solo del Potenza, che ha segnato lo stesso numero di reti ma con una partita giocata in più.





L’ultima vittoria del Palermo lontano dal “Barbera” è datata 12 novembre, contro la Juve Stabia, che è anche l’unica vittoria dei rosa in trasferta. Con Foggia e Vibonese, Saraniti e compagni non sono riusciti a fare gol.

Il Palermo formato trasferta continua a mostrarsi incapace di incidere. I rosa, nell’ultima gara, hanno creato qualche buona occasione ma nel complesso non hanno spinto con quella veemenza che sarebbe servita per battere una squadra in 10 dall’inizio del secondo tempo.

