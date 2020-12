“Boscaglia ha rinunciato al regista“. Inizia così l’analisi di Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si legge che, contro la Vibonese, il tecnico rosa ha scelto, ancora una volta, di non schierare un “faro” a centrocampo in grado di dettare i tempi di gioco.

Palazzi e Martin, che incarnano quel tipo di giocatore, infatti, sono rimasti in panchina, ed è toccato a Odjer il ruolo di perno basso di un centrocampo a tre (per due/terzi della partita). Sorprende in negativo la posizione del francese, numero 8 del Palermo, ormai finito fuori dai radar di Boscaglia.





Martin, nel periodo dell’emergenza Covid, ha giocato da titolare fornendo buone risposte, tanto che la squadra ha inanellato un filotto di risultati positivi. Quando sono rientrati tutti i centrocampisti, però, il regista francese non ha più visto campo, tranne che per qualche spezzone di partita.

Palazzi, invece, è stato uno degli innesti principali del calciomercato estivo ma, complici alcuni infortuni, ha giocato quasi esclusivamente (e bene) da difensore centrale, trovando invece poco spazio nel suo “vero” ruolo, il metronomo di centrocampo. Col Bari, però, è probabile il suo utilizzo dal primo minuto.

