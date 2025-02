Palermo, l’affare Pohjanpalo si fa: domani pronte le visite mediche. Ma Candela…

L’asse del Palermo col Venezia comincia a dare i suoi frutti. Almeno a metà. L’affare per portare Pohjanpalo in Sicilia sembrava aver ricevuto un rallentamento a causa del mancato arrivo di Shomurodov in Laguna, ma poi è arrivato l’affondo.

Il finlandese, dopo essere stato convocato dai suoi, passerà oggi i suoi ultimi attimi al Venezia contro l’Udinese (magari senza giocare) e domani svolgerà le visite mediche per poi aggregarsi ai compagni sulla base di un accordo da tre anni e mezzo con opzione, un investimento da 4 milioni e 750 mila euro.

Niente da fare invece per lo scambio tra Diakité e Candela. La trattativa sembra essersi arenata definitivamente. In difesa, però, serve una pedina centrale per l’addio di Nedelcearu: questa potrebbe essere Djidji, svincolato dal Torino.





