Trapani, Antonini su Torrente: “Grintoso e con voglia di vincere, come me”

Vincenzo Torrente prende il timone del Trapani e patron Antonini si carica attraverso i social network. Il presidente granata ha fatto gli auguri al neo tecnico con foga e puntando sul futuro (in basso il post).

Il post:

Auguri Vincenzo, sei persona seria , competente, estremamente grintoso, con grande voglia di vincere come me! Forza , dobbiamo fare di tutto per andare in Serie B! @CittaTrapani pic.twitter.com/eomK7VuYoq — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) January 31, 2025