Lancia una bottiglietta di liquore, non un rubinetto: scarcerato tifoso del Modena

Niente arresto per il tifoso del Modena che, come si è letto negli ultimi giorni, avrebbe tirato un rubinetto ai tifosi del Palermo, in occasione del match di sabato pomeriggio al ‘Renzo Barbera’. L’ultrà ha passato due notti in carcere ma oggi, come scrive Riccardo Lo Verso su ‘LiveSicilia’, è stato accurato che ha tirato invece un contenitore vuoto di Caffè Borghetti, che non ha ferito nessun tifoso rosanero.

Il lancio di rubinetto verso i rosanero della Curva Sud, comunque, sembra esserci stato, dato che alcuni tifosi del Modena hanno vandalizzato i bagni dello stadio. Tre rubinetti sono stati rinvenuti nel settore ospiti ed uno in Curva Sud inferiore. I poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dello stadio.

Ma non è stato il tifoso di 26 anni del Modena, che ha ammesso di aver tirato il contenitore del liquore e nient’altro, neanche un bastone che teneva in mano per suonare il tamburo.