Palermo, laser e lancio di bottigliette in campo: pesante multa del Giudice Sportivo

Continua la striscia infinita di multe per il Palermo. Quando si gioca al “Renzo Barbera” è quasi scontata la sanzione del Giudice Sportivo, che per la partita contro la Ternana è ancora più salata del solito.

Il Palermo è stato multato di 12mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato per più volte un fascio di luce-laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere, inoltre, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette in plastica, quattro delle quali all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria”.

Il Palermo si conferma di gran lunga la società più multata in Serie B. Al secondo posto di questa speciale graduatoria c’è il Catanzaro, mentre chiude il podio lo Spezia. Il club più ‘virtuoso’ da questo punto di vista è la Sampdoria.

LEGGI ANCHE

BRESCIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO, DA ‘CAMPIONI’ A ‘BROCCHI’ IN SOLI TRE GIORNI

BRESCIA – PALERMO, L’ARBITRO DEL MATCH