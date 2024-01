Palermo, l’esterno arriva dal Milan? Tentativo per Chaka Traorè

Chaka Traorè è il nuovo nome per la fascia rosanero. Ed è anche quello su cui Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Palermo, ha virato con più convinzione, dopo che pochi giorni fa è naufragata la trattativa per Verde e dopo che non si è sbloccata quella per Caso.

Come scrive Alfredo Pedullà, il Palermo si è inserito per l’esterno del Milan. Traorè è giovanissimo, solo un classe 2004, che è alla ricerca di un club che lo possa far emergere definitivamente. In rossonero, dopo aver brillato con le giovanili, ha avuto ovviamente poco spazio ed è riuscito a giocare soltanto una partita di Coppa (più alcuni minuti in Serie A).

Palermo, quindi, potrebbe essere l’ideale per lui e il Milan non è disposto a cederlo definitivamente. Si tratterebbe infatti di un prestito, probabilmente secco e di soli 6 mesi, che a giugno riporterebbe Traorè a Milano.

Diversi club, non solo in Italia, hanno sentito il Milan per sfruttare l’occasione. In Inghilterra, ad esempio, c’è stato l’interesse del West Brom, mentre in Svizzera si era fatto avanti il Losanna.

