Torna a casa Lassie | Inzaghi ha dato l’ok, Marotta lo riporta all’Inter

Il dirigente nerazzurro ha le idee chiare per il futuro. Il tecnico dell’Inter avrà presto il gioiellino tanto atteso.

Uno dei tecnici che maggiormente può essere felice e soddisfatto del rendimento della propria squadra è sicuramente l’allenatore piacentino Simone Inzaghi, alla guida dell’Inter ormai da diversi anni.

I giocatori nerazzurri, stanno dimostrando ancor di più in questa stagione di avere fame di successo e di rivincita. Se pensiamo alla scorsa annata in cui l’Inter si è ritrovata non solo a non vincere lo Scudetto ma a perdere anche la finalissima di Champions League contro il Manchester City, ora vuole regalare gioie ai tifosi.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, nella scorsa sessione di calciomercato estiva hanno regalato dei colpi davvero importanti come il centravanti francese Marcus Thuram. Quest’ultimo, arrivato a Milano per sostituire Romelu Lukaku, sta dimostrando di non essere una meteora ma di essere una centravanti di tutto rispetto.

Infatti, ormai, con Lautaro Martinez, sta formando una coppia d’attacco esplosiva al punto da destare preoccupazione alle difese avversarie. Inzaghi, è innegabile che si sia posto come obiettivo quello di vincere lo Scudetto ma provare il colpo che lo scorso anno non è riuscito per un pelo in Europa.

Giocatori importanti

I giocatori presenti in squadra sono di altissimo livello. Oltre ai già menzionati attaccanti, ci sono degli altri giocatori davvero eccezionali come Benjamin Pavard, Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella e Yann Sommer.

Giocatori, estremamente duttili e utili alla causa nerazzurra che vantano anche un’importante esperienza internazionale. Ora, la dirigenza oltre a pensare a questa stagione calcistica, sta concentrando tutte le energie anche per la prossima stagione.

Il tesoro dell’Inter: Valentin Carboni

Sebbene i nerazzurri siano famosi per mettere a segno importanti colpi a parametro zero, come si pensa possa essere quello futuro e ipotetico di Piotr Zieliński, guarda attentamente anche ai propri pupilli senza venderli o rinunciarci preventivamente. Marotta, è convinto di poter fare un regalo importante al suo allenatore senza dover spendere un centesimo.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, al Monza gioca Valentin Carboni che è proprio di proprietà dell’Inter. Il forte giocatore, che all’occorrenza può giocare sia in attacco che a centrocampo, sta dimostrando un immenso valore nella squadra di Raffaele Palladino e il suo attuale valore supererebbe i 12 milioni di euro. Questa cifra, infatti, sembrerebbe essere stata già presentata dalla Fiorentina ma tassativamente rifiutata dai nerazzurri.