Palermo in attesa per Caso. E su Antonucci c’è tanta concorrenza

Ultimo giorno di calciomercato e il Palermo è a caccia dell’ultimo colpo, dopo gli acquisti di Ranocchia e Diakité nelle scorse settimane. La priorità è sempre Caso del Frosinone, ma nelle ultime ore la dirigenza rosanero ha sondato anche altri possibili innesti in attacco.

Come ad esempio Antonucci dello Spezia, che a parte gli ultimi mesi un po’ sottotono – solo 1 gol in 19 partite – aveva fatto molto bene negli scorsi anni a Cittadella (11 gol nella passata stagione). Il Palermo, dopo che l’acquisto di Verde è sfumato (per un dietro-front della società e, poi, del giocatore stesso), ha pensato proprio ad Antonucci.

Tuttavia, non c’è stato un affondo decisivo e questo potrebbe portare Antonucci a firmare per un altro club. Su di lui c’è il forte interesse del Modena, che davanti fatica a trovare un bomber (nessun attaccante ha segnato più di 3 gol), ma la pista più probabile è quella del Cittadella, la sua ex squadra. Antonucci potrebbe tornare in Veneto venendo inserito nello scambio con Pittarello, che farebbe il percorso inverso e andrebbe allo Spezia.

Il Palermo, come detto, dà la priorità a Caso. La società sta insistendo, anche perché l’esterno non è nel progetto del Frosinone e non ha offerte dalla Serie A al momento: il giocatore ci sta pensando e prenderà una decisione sicuramente nelle prossime ore (il mercato chiude l’1 febbraio alle ore 20). Su Caso c’era anche l’interesse della Cremonese, che però ha virato su Johnsen del Venezia, che arriverà a breve.

