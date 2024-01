Palermo, i tifosi ci credono: venduti 4mila biglietti per la gara col Bari

Basta poco per riaccendere la piazza rosanero. Il Palermo è reduce da due risultati utili consecutivi e i tifosi stanno rispondendo bene in vista della gara col Bari, in programma venerdì 2 febbraio alle ore 20.30.

La società comunica sui social che sono stati emessi 16.772 titoli per la partita col Bari. Contando i 12.603 abbonati, sono già 4.169 i biglietti venduti. Dati che si avvicinano a quelli dell’ultima gara casalinga, contro il Modena, quando al “Barbera” c’erano 17.248 persone. Mancano però ancora due giorni, quindi i numeri andranno a crescere.

Il record negativo rimane quello contro il Pisa, quando i titoli emessi erano stati 16.279, di cui 12.603 abbonati e 3.676 biglietti venduti. Col Bari l’obiettivo è di tornare ai livelli della partita con la Cremonese, quando al “Barbera” c’erano 22.826 persone.

