Nuova avventura per Belotti: il ‘Gallo’ va alla Fiorentina

Andrea Belotti è un nuovo giocatore della Fiorentina. La società Viola ha di fatto ufficializzato l’arrivo dell’attaccante, pubblicando sui social la foto di un gallo per richiamare il celebre soprannome dell’ex rosanero. Nelle prossime ore arriverà la nota.

Belotti arriva alla Fiorentina in prestito fino al 30 giugno 2024. L’attaccante, a fine stagione, tornerà a Roma (ha il contratto in scadenza nel 2025) e valuterà il da farsi in vista del prossimo campionato. Il club toscano pagherà una cifra di poco inferiore al milione di euro per avere il ‘Gallo’ fino al termine della stagione.

Una nuova avventura per Belotti, che cerca di ritrovare continuità e gol. In questa stagione ha segnato sei reti in 22 presenze; il ‘Gallo’ è il rinforzo perfetto per la Fiorentina, che cercava una prima punta visti i flop di Nzola e Beltran.

LEGGI ANCHE

PALERMO – BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO – BARI, L’ARBITRO DEL MATCH