“Raggiunto un accordo per il prestito”: calciomercato Roma, comunicato ufficiale | Il giocatore vola in Turchia

Dopo una lunga trattativa, il calciatore ha deciso di trasferirsi in Turchia. La Roma sta provando ad uscire da un momento di difficoltà, e il mercato può regalare qualche gioia alla società. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il mercato di gennaio è sempre imprevedibile. Rispetto alla controparte estiva, però, i parametri in campo sono totalmente diversi. A fine campionato i progetti sportivi delle squadre sono ancora in divenire, e le società hanno più tempo per programmare e sondare il terreno con l’attenzione dovuta.

Il campionato della Roma non è di certo dei più entusiasmanti. Il direttore sportivo Tiago Pinto lascerà la squadra della capitale tra pochi giorni, al termine del mercato, e tutto lascia intendere che la situazione è molto più confusa di quello che sembri dall’esterno.

Come se non bastasse, i risultati ottenuti sul campo non hanno soddisfatto né i tifosi né la dirigenza. Così, Mourinho è stato sollevato dal suo incarico per essere sostituito da una bandiera, che però manca ancora di effettiva esperienza: Daniele De Rossi.

In un contesto di questo tipo è molto complicato riuscire a perseguire gli obiettivi di mercato che ci si era prefissati. Finora, la Roma ha tentato di mettere le mani su alcuni giocatori giudicati interessanti, ma c’era altro a cui ambiva. Purtroppo, non sempre le cose vanno per il verso giusto.

Un mercato piuttosto confusionario

La prima mossa della Roma è stata quella di mettere le mani sul baby talento Dean Hujisen. Si tratta di un calciatore dalle qualità indiscutibili, ma l’operazione lascia qualche dubbio: prestito secco oneroso che prevede una spesa compresa tra i 500 e i 700 mila euro.

Pur non essendo concorrenti dirette in questo campionato, la mossa sembra andare a tutto vantaggio della compagine bianconera. Le altre piste sono ancora attive, ma nel ventaglio di possibilità offerte dal mercato ce n’è una che è appena sfumata.

Il calciatore si trasferisce in Turchia: è ufficiale

Molto si è parlato sulle testate giornalistiche di Caglar Soyuncu. Il difensore turco classe 1996 ha militato nel Leciester dal 2018 al 2023, prima i trasferirsi all’Atletico Madrid. La stagione con i Colchoneros non è stata delle migliori, con 6 presenze totali.

Così, Soyuncu ha rifiutato varie offerte, tra cui quella della Roma, prima di decidere di trasferirsi in prestito al Fenerbache, in Turchia. L’operazione è stata già ufficializzata, e vedrà il difensore rimanere nella sua terra natia fino alla fine della stagione.