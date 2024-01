Soleri saluta Valente: “In bocca al lupo, amico mio” / FOTO

Edoardo Soleri saluta su Nicola Valente. L’esterno offensivo è di fatto un nuovo giocatore del Padova, manca solo l’ufficialità, così il 27 rosanero ha dedicato un messaggio all’ormai ex compagno.

“In bocca al lupo per tutto, amico mio“, scrive Soleri su Instagram. I due hanno condiviso tante esperienze al Palermo ed è nato un bel rapporto che va oltre il rettangolo di gioco. Anche Ivan Marconi ha scelto i social per salutare Valente. “Ti auguro il meglio, amico mio“, scrive il difensore centrale.

