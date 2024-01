Caso, la Cremonese pensa a un’alternativa: piace Johnsen

Giuseppe Caso è e sarà uno dei nomi più caldi in queste ultime ore di calciomercato. L’attaccante è stato messo sul mercato dal Frosinone, ma il ragazzo preferirebbe rimanere in Serie A e non ha ancora scelto la sua prossima destinazione.

In corsa ci sono Palermo e Cremonese, con i grigiorossi in vantaggio. I lombardi, però, sono in attesa di un segnale dal giocatore e stanno cominciando a guardarsi intorno per un’alternativa.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Cremonese è interessata Dennis Johnsen, attaccante esterno del Venezia che in campionato ha segnato tre gol in 21 presenze.

