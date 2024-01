Marino: “Il Palermo ha un organico importantissimo, gara difficile”

L’allenatore del Bari, Pasquale Marino, interviene in conferenza stampa per presentare la difficile trasferta sul campo del Palermo. I biancorossi sono in difficoltà e la partita contro i rosanero rappresenta uno spartiacque importante anche per il tecnico.

“Abbiamo cercato di cancellare l’ultima partita – afferma – . Mi aspetto una reazione emotiva e d’orgoglio, dobbiamo riscattare una prestazione negativa. Sono fiducioso, ho i visto i giocatori allenarsi con voglia. Calciomercato? Dobbiamo pensare alla partita di Palermo“.

“Il Palermo ha un organico importantissimo per la categoria – continua – . I rosa sono ben allenati, la partita è abbastanza difficile e non ha bisogno di preparazione psicologica. La mia breve esperienza nel 2019? Per ora ho tanti problemi in mente, non penso a quello che successe. Voglio che il Bari faccia una grande prestazione”.

