Palermo, rinforzo per la Primavera: preso Marco Bevilacqua

Nuovo innesto per la Primavera del Palermo. È ufficiale il trasferimento di Marco Bevilacqua, attaccante classe 2004 che arriva dall’Atalanta in prestito secco fino al termine della stagione.

La squadra allenata da Stefano Di Benedetto non sta vivendo un momento brillante, è reduce da tre sconfitte consecutive e ha bisogno di rinforzi. La società rosanero ha così chiuso una trattativa già impostata da giorni per un innesto in attacco.

Bevilacqua ha trovato poco spazio con la squadra Primavera dell’Atalanta, è stata soltanto una la presenza in questa stagione.

