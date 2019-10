Il Palermo vince ancora e batte il Licata per 2-1. Partita sofferta per i rosanero che si sono ritrovati sotto al 23′ complice il colpo di testa di Maltese. Gli uomini di Pergolizzi, però, sono stati abili a ribaltare il risultato nel giro di cinque minuti con i gol di Felici e Santana. Nel finale di gara, gli ospiti si sono resi pericolosi ma alla fine a spuntarla è ancora una volta il Palermo. Record del Savoia eguagliato: otto vittorie consecutive nelle prime otto giornate. E complici il pareggio dell’Acireale e la sconfitta del Troina, il Palermo vola a +8 sulle inseguitrici. LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

ORE 16.56 – FINISCE IL MATCH. IL PALERMO BATTE IL LICATA 2-1.

48′ s.t. – Giallo per Peretti che allontana il pallone.

46′ s.t. – Giallo per Diaby, che ferma Ambro con un fallo.

45′ s.t. – Cinque minuti di recupero.

44′ s.t. – Cambio Licata: fuori Cassaro, dentro Biondo.

44′ s.t. – Esce Martin, entra Mauri.

43′ s.t. – Esce Kraja, entra Langella.

42′ s.t. – CLAMOROSO ERRORE DI CONVITTO. SALVA DODA. Esce malissimo la difesa rosanero, tre interventi a vuoto, Adeyemo serve Convitto tutto solo, ma il numero 10 cincischia troppo e il suo tiro finisce su Doda!!!

39′ s.t. – Terzo cambio Palermo: fuori Ricciardo, dentro Peretti.

37′ s.t. – Ammonito Lancini. Punizione dal limite dell’area per il Licata. Devia la barriera.

36′ s.t. – Palermo stanco, è il Licata a fare la partita in questi minuti.

31′ s.t. – Secondo cambio nel Licata: fuori Assenzio, dentro Gallon.

29′ s.t. – Grande occassione per Ricciardo che schiaccia di testa sul cross di Felici, sventa con due mani Ingrassia.

28′ s.t. – Errore difensivo del Licata, ne approfitta Sforzini che imbecca Felici.Il suo tiro però è murato da Maltese.

27′ s.t. – Complici gli infortuni di Santana e Martinelli, il capitano del Palermo è adesso Crivello.

23′ s.t. – Problemi anche per Santana: esce l’argentino, al suo posto Sforzini. Standing ovation del Barbera.

20′ s.t. – Occasione Palermo con Santana che calcia dalla distanza: devia Ingrassia.

17′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Martinelli, dentro Ambro.

17′ s.t. – OCCASIONISSIMA PER IL LICATA. Contropiede ospite con Daniello che calcia male e per poco non trova Adeyemo tutto solo davanti a Pelagotti.

15′ s.t. – Infortunio per Martinelli.

14′ s.t. – TRAVERSA RICCIARDO. Cross dalla sinistra di Martinelli, stacca Ricciardo e la palla, che sembrava innocua, si stampa sulla traversa. Non molto sicuro Ingrassia.

12′ s.t. – Primo cambio nel Licata: entra Daniello, fuori Doda.

8′ s.t. – Percussione di 50 metri straordinaria di Felici. Enea è costretto al fallo. Dal calcio di punizione di Martin, Ingrassia anticipa Crivello.

5′ s.t. – Tentativo velleitario di Diaby dalla distanza. Blocca Pelagotti.

1′ s.t. – Subito grande occasione per il Palermo. Cross di Doda, Ricciardo anticipato e la palla arriva a Martinelli: anche lui però viene chiuso sul più bello.

ORE 16.06 – Inizia il secondo tempo.

ORE 15.50 – Termina il primo tempo. Palermo al riposo in vantaggio per 2-1. Rosanero gagliardi che riescono a rimontare rabbiosamente all’improvviso vantaggio ospite con Maltese. Felici in grande spolvero, autore dell’1-1 (primo gol stagionale) e di altre grandi giocate. Bene Santana, che ha firmato il 2-1 con un gran pallonetto.

46′ p.t. – Occasionissima per il Palermo. Calcio d’angolo di Martin, stacco di testa di Lancini e Maltese salva miracolosamente sulla linea!

45′ p.t. – Due minuti di recupero.

44′ p.t. – Si fa vedere il Licata con un tiro di Convitto che termina a lato di poco.

41′ p.t. – Palermo in controllo. Ci prova Felici a giro, palla alta sopra la traversa.

35′ p.t. – Ci prova Martinelli, palla a lato. Gioco adesso fermo per un infortunio a Maltese.

33′ p.t. – Ammonito Felici per simulazione.

30′ p.t. – SANTANA!!!! GOL DEL PALERMO! Lancio millimetrico di Lancini, pallonetto dell’argentino e 2-1 Palermo!!!

28′ p.t. – FELICI!!! PAREGGIA IL PALERMO! Martin verticalizza per Kraja che sponda per Felici. Il numero 75 rosanero supera Porcaro e poi batte Ingrassia sotto le gambe. Primo gol stagionale per lui.

27′ p.t. – Palermo arrembante: ci prova Vaccaro, palla a lato.

23′ p.t. – GOL LICATA. Maltese stacca di testa sugli sviluppi di angolo e batte Pelagotti. Impazziscde il settore ospiti.

22′ p.t. – Follia difensiva di Doda che sbaglia il retropassaggio per Pelagotti, Assenzio tutto solo colpisce di testa ma il portiere rosanero fa il miracolo.

18′ p.t. – Occasione clamorosa per Ricciardo che servito da Santana sbaglia il colpo di testa da pochi passi. Palla alta.

15′ p.t. – Ammonito Maltese: follia del capitano del Licata che perde palla in difesa ed è costretto a stendere Martinelli.

12′ p.t. – Occasione per Diaby che da buona posizione calcia male, si crea una mischia sul secondo palo ma c’è un fuorigioco di Assenzio.

8′ p.t. – AMMONITO DODA. Il numero 4 del Licata stende Felici che era andato via.

4′ p.t. – Terza occasione per il Palermo con Santana che in diagonale spara fuori.

3′ p.t. – Lancini tutto solo spreca un colpo di testa da ottima posizione, blocca Ingrassia.

2′ p.t. – Occasione per Ricciardo che, smarcato da Martinelli, calcia verso la porta. Devia in angolo la difesa ospite.

ORE 15.03 – Inizia il match. Il Palermo attacca da destra verso sinistra, sotto la Curva Nord.

ORE 15.00 – Squadre in campo. Palermo in completo nero, Licata in completo bianco ed inserti blu.

ORE 14.57 – La coreografia della Curva Nord rosanero, invece, recita così: “Portaci via da questa categoria”.

ORE 14.55 – Bel gesto dei tifosi del Licata che espongono uno striscione: “Rispetto per chi ha fatto la storia della Sicilia intera. Licata saluta il Barbera”. Applaudono i tifosi rosanero.

ORE 14.45 – Entrambe le squadre hanno terminato il riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Tutto pronto per l’inizio del match.

ORE 14.25 – Palermo in campo per il riscaldamento.

Dopo 28 anni il Licata a Palermo. In una splendida cornice di pubblico, i rosanero sfidano la formazione agrigentina nell’ottava giornata del campionato di Serie D, a caccia dell’ottavo successo consecutivo che permetterebbe di eguagliare un altro record.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 15.00):



PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Santana.

A disposizione: Fallani, Ambro, Ficarrotta, Ferrante, Lucera, Mauri, Sforzini, Langella, Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

LICATA (4-3-3): Ingrassia; Cassaro, Maltese, Porcaro, Enea; Diaby, Doda, Ceesay;, Adeyemo, Assenzio, Convitto.

A disposizione: Pellegrino, Sangiorgio, Lauria, D’Amico, Biondo, Mazzamuto, Caternicchia, Daniello, Gallon.

Allenatore: Giovanni Campanella.

Arbitro: Niccolò Turrini (Firenze).

Assistenti: Marat Ivanavich Fiore (Genova) – Federico Fratello (Latina).

