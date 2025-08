Palermo – Manchester City, non solo Sky: copertura tv da evento mondiale

Palermo – Manchester City non sarà un’amichevole come tutte le altre: l’Anglo-Palermitan Trophy prenderà le caratteristiche di evento mondiale e a dimostrazione di ciò è prevista una copertura televisiva delle grandi occasioni.

La partita sarà visibile non solo su Sky Sport e Now, ma anche su Dazn e One Football. Il Palermo ha spiegato che il match sarà disponibile quindi per tutti coloro i quali hanno un abbonamento alle piattaforme citate in precedenza, a eccezione di One Football, in quella piattaforma è previsto il pagamento di 4,99 euro per vedere la partita.

L’incontro avrà una copertura a livello internazionale: la partita è visibile in tutto il mondo su City+, il canale tematico del Manchester City. Il Palermo ha inoltre messo a disposizione uno specchietto con tutte le alternative paese per paese.





IL COMUNICATO

Sabato 9 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera il Palermo ospiterà il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy, un omaggio alle origini britanniche del club nell’anno del 125 anniversario dalla fondazione. La gara sarà visibile in tutto il mondo, con accordi di esclusiva in oltre 60 Paesi.

In Italia, l’amichevole sarà trasmessa in diretta, in coesclusiva, dai principali broadcaster sportivi su territorio. Sarà possibile vedere l’Anglo-Palermitan Trophy su DAZN (tutti i piani, eccetto DAZN Start) e su Sky e in streaming su NOW (canale Sky Sport Calcio).

Ma c’è anche una terza via: per chi volesse acquistare il singolo evento in Italia sarà possibile farlo attraverso la piattaforma OneFootball al prezzo di €4,99.

Come acquistare su OneFootball:

Registrarsi gratuitamente alla piattaforma di OneFootball via Web o su App Mobile Digitare sulla barra di ricerca “Palermo” e accedere al profilo del Club su OneFootball Cliccare sulla sezione “Partite” e selezionare l’evento Palermo-Manchester City Anglo-Palermitan Trophy Completare l’acquisto al prezzo di €4,99 per la singola gara

Una volta acquistato la singola partita sarà possibile seguire la diretta live dell’evento con le seguenti modalità:

Accedendo via web alla pagina OneFootball TV

Scaricando l’App OneFootball su iOS e Android

Scaricando l’App OneFootball TV su Android TV, Apple TV, Fire TV, LG e Samsung

In caso di necessità di assistenza relativa all’acquisto delle partite clicca qui.

Per gli spettatori dall’estero, qui di seguito un riepilogo dei broadcaster che trasmetteranno il match:

Paese Broadcaster UK CITY+, OneFootball USA DAZN, CBS Golazo, CITY+ Brasile DAZN, Nosso Futebol (Sporty Group) via YouTube (geobloccato), CITY+ Resto dell’America DAZN, CITY+ Germania, Austria, Svizzera OneFootball, CITY+ Spagna, Portogallo OneFootball, CITY+ Grecia, Cipro OneFootball, CITY+ Finlandia, Islanda OneFootball, CITY+ Finlandia, Islanda OneFootball, CITY+ India OneFootball, CITY+ Olanda, Polonia DAZN, CITY+ Croazia ZonaSports TV, CITY+ MENA DAZN Starzon & TV, CITY+ Ghana, Kenya, Nigeria, Sudafrica Sporty Group su YouTube (geobloccato), CITY+ Cina Douyin, CITY+ Singapore Singtel, CITY+ Malesia Astro, CITY+ Thailandia Mono, CITY+ Corea del Sud Coupang, CITY+

Per tutti gli spettatori al di fuori dei territori sopra indicati, il match è disponibile in tutto il mondo su CITY+: https://www.mancity.com/citytv/city-plus/watch-live-fc-palermo-manchester-city-pre-season-friendly-63888360.

