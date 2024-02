Leonardo Mancuso si è operato alla mano destra: l’attaccante del Palermo ha subito una lesione in allenamento che ha reso necessario un intervento chirurgico “per la ricostruzione del flessore del quarto dito”.

Tempi di recupero minimi per Mancuso, che già in settimana lavorerà parzialmente in gruppo, fa sapere il Palermo in una nota emanata nel sito ufficiale.