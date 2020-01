Palermo – Marsala è stata una partita che i rosa hanno vinto, ma ciò non è bastato per convincere i tifosi e soprattutto i quotidiani sportivi, che con le loro pagelle bocciano in massa Pelagotti e Ricciardo. Premiato Felici, bene Silipo; Ficarrotta rimandato.

Per ‘Il Giornale di Sicilia’ il migliore è Felici, si salva Ficarrotta: Pelagotti 5; Doda 6, Lancini 6, Crivello 6.5, Vaccaro 5.5; Kraja 5 (12′ s.t Langella 6.5) Mauri 6.5, Martinelli 6; Ficarrotta 6, Ricciardo 5.5 (43′ s.t. Accardi sv), Felici 7 (24′ s.t. Silipo 6.5).

Per ‘Il Corriere dello Sport’ il migliore è il nuovo acquisto Silipo: Pelagotti 5; Doda 5.5, Lancini 6, Crivello 6.5, Vaccaro 5.5; Kraja 5 (12′ s.t Langella 6.5) Mauri 6, Martinelli 6; Ficarrotta 5, Ricciardo 5 (43′ s.t. Accardi sv), Felici 6.5 (24′ s.t. Silipo 7).

Per ‘La Gazzetta dello Sport’ il migliore è ancora Felici: Pelagotti 5; Doda 5.5, Lancini 6, Crivello 6, Vaccaro 5; Kraja 5.5 (12′ s.t Langella 6.5) Mauri 6, Martinelli 6.5; Ficarrotta 5, Ricciardo 5 (43′ s.t. Accardi sv), Felici 6.5 (24′ s.t. Silipo 6).

