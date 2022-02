MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una mediana tutta da decidere per Silvio Baldini in vista della sfida contro la Virtus Francavilla. E’ l’argomento trattato dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia. L’allenatore del Palermo punta sul centrocampo e sugli incontristi: ieri ulteriori prove per capire quale sarà il tandem migliore.

Da una parte De Rose – Damiani, dall’altra una coppia più “muscolare” composta da Dall’Oglio e Odjer, a Baldini la scelta finale anche in base al gioco che vorrà proporre.

In difesa invece Doda è stato provato per la terza volta come terzino a sinistra e ha possibilità di far suo il ruolo (Crivello out per infortunio). Pochi dubbi in avanti: Soleri è squalificato, Brunori è una certezza. Luperini prenderà posizione al centro, a sinistra Silipo che si candida a giocare dal primo minuto e a destra Valente.

