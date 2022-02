MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Una partita per evitarne un’altra. O forse pure due, se non addirittura tre“. Questo l’incipit di Benedetto Giardina per descrivere il possibile vantaggio derivante dal piazzamento in classifica in ottica playoff.

Tanta differenza tra il quinto e il secondo posto nella descrizione del Giornale di Sicilia. Intanto i rosa affronteranno la Virtus Francavilla terza, cercando di avvicinarsi maggiormente, anche se non possono ancora effettuare il sorpasso a causa dei 5 punti di differenza.

Dal quinto posto si inizieranno gli spareggi il 1° maggio per un totale di 10 match da giocare e non ci sarebbero poi così tanti vantaggi nella fase nazionale. Da quarto, il Palermo avrebbe qualche giorno in più di pausa, visto che entrerebbe in gioco dalla seconda fase (4 maggio), giocando in totale 9 gare.

La terza classificata di partite ne giocherà otto, la seconda invece scenderebbe in campo il 17 maggio nel secondo turno della fase nazionale per disputare in totale 6 match per centrare la Serie B.

