Palermo, mercato da 7,5: più di ogni acquisto, il “colpo” è stato l’arrivo di Inzaghi

Il City Group ha fatto la sua parte anche in questa sessione estiva, non tanto con investimenti sui cartellini – tre svincolati, tre prestiti e due acquisti a titolo definitivo – quanto con l’aumento del monte ingaggi. Il Palermo è infatti la seconda squadra della Serie B per costi salariali, dietro al solo Monza retrocesso.

La proprietà ha confermato la fiducia a Carlo Osti, che in sei mesi ha maturato una conoscenza approfondita della rosa. Per il d.s., la base era già solida: servivano una guida tecnica capace di dare una svolta mentale e mirati rinforzi di spessore. Per questo, il vero colpo di mercato è stato Filippo Inzaghi.

Osti ha puntato da subito sull’allenatore piacentino, ormai una garanzia in cadetteria. Tutto il lavoro estivo è ruotato attorno a lui: entrate e uscite sono state calibrate sulle sue esigenze, con sei giocatori esclusi dal progetto tecnico e ceduti per alleggerire rosa e monte ingaggi (manca solo la partenza di Verre). La linea è stata netta: dentro solo chi alza il livello, fuori chi non convince.





Una squadra plasmata su Inzaghi

Gli arrivi hanno portato esperienza e qualità. Oggi il Palermo è la squadra più ‘anziana’ della Serie B, con un’età media di 27,6 anni, e un numero limitato di under: appena sei. La duttilità è diventata una caratteristica chiave, con un organico di 24 elementi, tra i più ridotti della categoria: solo il Cesena ha una rosa più corta. Una squadra compatta, costruita su misura per l’allenatore, in un azzardo calcolato alla luce dei risultati ottenuti da Inzaghi negli anni scorsi.

C’è ancora margine per eventuali innesti dal mercato degli svincolati, aperto fino al 22 dicembre, utile a coprire imprevisti. Il giudizio sul mercato rosanero resta molto positivo: considerando Inzaghi come vero rinforzo, il voto sale fino a 7,5. Il progetto ha una direzione chiara e i primi segnali sono incoraggianti. Adesso, però, sarà il campo a dire se la strada scelta porterà davvero al traguardo.

Porta

Il primo obiettivo del Palermo, all’apertura del mercato, era chiaro: riportare in rosanero Audero, reduce da sei mesi molto positivi nella passata stagione. La trattativa, però, non è mai davvero decollata a causa delle richieste elevate sia del Como che dell’entourage del portiere. Alla fine, Audero ha scelto la Cremonese e la Serie A, lasciando i rosanero senza la loro prima opzione tra i pali.

La dirigenza si è così trovata a dover fronteggiare diversi imprevisti. Gomis, che sarebbe dovuto essere il potenziale titolare, si è infortunato nuovamente nell’amichevole contro il Manchester City. Bardi, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di secondo, si è fermato dopo appena due partite. Per tamponare l’emergenza, è arrivato Joronen, reduce da un’annata negativa al Venezia ma con alle spalle buone stagioni in Serie B. Completata con successo la cessione di Desplanches, che è andato in prestito secco al Pescara, con la speranza che possa tornare rinvigorito.

Sia Bardi che Joronen sono arrivati da svincolati e proprio dal mercato dei giocatori liberi da contratto dovrebbe giungere anche il prossimo innesto, necessario a colmare la lacuna. Tuttavia, resta la sensazione che l’intero reparto potesse essere pianificato con maggiore attenzione fin dall’inizio.

Una squadra che punta a vincere il campionato non può permettersi incertezze in porta. Oggi il Palermo si affida a Joronen, che deve ritrovare la forma di due anni fa; a Gomis, la cui ultima stagione con continuità risale al 2022/23; e a Bardi, affidabile ma non un top di categoria. Una soluzione sufficiente, certo, ma non all’altezza delle ambizioni dichiarate.

Difesa

Il reparto che necessitava di rinforzi era senza dubbio la difesa e il Palermo lo ha rivoluzionato. L’arrivo di Bani, capitano del Genoa e profilo di assoluto spessore per la Serie B, rappresenta un colpo di livello. A sinistra è approdato Augello, che ha già confermato di essere un giocatore superiore alla categoria.

Sul centrosinistra è stato inserito anche Veroli, giovane under con il compito di alternarsi a Ceccaroni e con ampi margini di crescita. Come vice di Augello, invece, è arrivato Giovane: pure lui under, reduce da buoni campionati cadetti (può giocare anche da mezzala) e pronto a misurarsi in una squadra con grandi ambizioni.

Non si tratta soltanto di innesti tecnici, ma anche di uomini capaci di portare attenzione, personalità e mentalità vincente, qualità spesso mancate nelle passate stagioni. Le prime uscite stagionali hanno infatti mostrato una retroguardia più concentrata e solida. Certo, con l’aggiunta di Magnani si sarebbe potuto parlare di un reparto da Serie A, ma il difensore ha scelto di avvicinarsi a casa, costringendo i rosanero a rivedere i piani.

Peda è rimasto e si giocherà il posto sul centrodestra con Diakité (in quella posizione potrebbe essere utilizzato anche Pierozzi), mentre dagli svincolati dovrebbe arrivare Bereszyński, un innesto d’esperienza e duttilità. La sua presenza darebbe ulteriore equilibrio e soluzioni alternative all’allenatore.

Tra cessioni e nuovi acquisti, il Palermo ha dunque costruito un reparto difensivo rinforzato e affidabile, capace di garantire stabilità e certezze. Proprio quello che serviva dopo stagioni contrassegnate da troppa discontinuità.

Centrocampo

La strategia del Palermo a centrocampo è stata chiara sin dall’inizio: puntare sul rilancio di chi aveva deluso nella scorsa stagione. Non sono arrivati nuovi innesti nel cuore del campo, confermando così Segre, Ranocchia, Gomes (tra i pochi a salvarsi lo scorso anno), Blin e Vasic. Una scelta precisa, che affida la responsabilità della svolta più al lavoro dell’allenatore che al mercato.

Ora la palla passa a Inzaghi, chiamato a ridare energia e competitività a un reparto che non ha convinto. Per il suo tipo di calcio non è mai stata presa in seria considerazione l’ipotesi di un regista puro: il nome di Salvatore Esposito è rimasto più un’idea suggestiva che una reale trattativa.

A completare il reparto è arrivato Gyasi, vero jolly capace di adattarsi su entrambe le fasce, sulla trequarti e persino come mezzala. Un profilo duttile che offre soluzioni tattiche preziose all’allenatore, anche lui un giocatore di categoria superiore.

Il vero colpo, però, è stato Palumbo. Miglior centrocampista della Serie B nella passata stagione, porta qualità e visione di gioco in una zona, la trequarti, dove il Palermo aveva bisogno di un interprete diverso. Inzaghi sembra intenzionato a impiegarlo proprio lì, in attesa che recuperi la piena condizione dopo un avvio a rilento.

Attacco

Il Palermo ha scelto di ripartire da due certezze assolute: Brunori e Pohjanpalo. Entrambi sono stati confermati e restano i punti di riferimento dell’attacco rosanero. Accanto a loro ci sarà Le Douaron, anch’egli confermato, mentre Corona rientra dopo l’ottima esperienza in prestito al Pontedera.

In questo reparto non si è assistito a grandi manovre di mercato. La società si considera già competitiva con quattro attaccanti, tre dei quali erano già presenti nella scorsa stagione. Corona, alla sua prima esperienza in Serie B, è una scommessa intrigante: la dirigenza e lo staff tecnico credono nel suo potenziale e puntano su una sua crescita graduale.

Su Le Douaron, invece, si attende il definitivo salto di qualità. L’attaccante ha dato segnali incoraggianti nel finale della scorsa annata, ma deve ancora dimostrare piena continuità e affidabilità.

Sarà compito di Inzaghi accompagnare questo percorso di crescita. L’allenatore ha sempre espresso grande fiducia nel talento del francese e il suo lavoro potrà risultare decisivo per trasformare un reparto già solido in un attacco capace di fare davvero la differenza.

