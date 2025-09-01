Palermo, Di Bartolo alla Nuova Sondrio. Marson non arriverà

Capitolo portieri: il Palermo si muove. Il club rosanero manda in prestito Francesco Di Bartolo alla Nuova Sondrio, club di Serie D che ha affrontato i rosanero in amichevole durante la preparazione estiva.

Non arriverà invece Leonardo Marson: il portiere dell’Avellino era stato un’idea dell’ultim’ora che il Palermo avrebbe potuto percorrere ma viste le brevi tempistiche i rosa hanno deciso di non affondare il colpo.

Il Palermo sonderà il mercato degli svincolati per garantire a Pippo Inzaghi un “ennesimo” secondo portiere che dovrà andare in panchina per circa di due mesi: questa operazione si è resa necessaria per via degli infortuni di Gomis prima e Bardi poi che salteranno certamente alcune partite vista la serietà dei loro guai fisici. Il Palermo aveva già preso Joronen come sostituto di Gomis.





