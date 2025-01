Palermo – Modena, le formazioni ufficiali

Alessio Dionisi conferma il sistema di gioco con la difesa a tre. In porta c’è Sirigu e non Desplanches, mentre a centrocampo torna Gomes, con Pierozzi a destra. In attacco spazio a Brunori e Le Douaron.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 15)

PALERMO (3-5-2): 46 Sirigu; 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 6 Gomes, 10 Ranocchia, 3 Lund; 9 Brunori (C), 21 Le Douaron.

A disposizione: 1 Desplanches, 63 Cutrona, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 2o Henry, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre, 29 Peda, 30 Saric.





Allenatore: Dionisi.

MODENA (3-4-1-2): 26 Gagno; 23 Caldara, 25 Dellavalle, 31 Botteghin; 18 Di Pardo, 16 Gerli, 8 Santoro, 29 Cotali; 10 Palumbo; 11 Mendes, 92 Defrel.

A disposizione: 1 Sassi, 2 Beyeku, 3 Ponsi, 5 Battistella, 6 Magnino, 7 Duca, 9 Gliozzi, 20 Caso, 21 Bozhanaj, 27 Idrissi, 90 Abiuso, 99 Alberti.

Allenatore: Mandelli.

ARBITRO: Bonacina (Bergamo).

AA1: Bresmes (Bergamo).

AA2: Pressato (Latina).

IV UFFICIALE: Marotta (Sapri).

VAR: Minelli (Varese).

AVAR: Longo (Paola).

