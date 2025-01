Palermo, nuovi disagi al “Barbera”: allagamenti in tribuna

I noti problemi d’infiltrazione d’acqua in tribuna allo stadio “Renzo Barbera” continuano a creare disagi. In seguito alle abbondanti piogge delle ultime ore, è inagibile metà della tribuna stampa.

L’acqua piovana – filtrata dalla copertura della tribuna – ha causato l’allagamento di circa 40 postazioni, nella zona più vicina alla Curva Sud dello stadio, con conseguente messa a rischio dei relativi collegamenti elettrici.

Le maestranze del club sono state impegnate in un intervento di ripristino che tuttavia, a causa del persistere di condizioni climatiche avverse, non consentirà l’utilizzo dell’area in questione per la partita contro il Modena.





La tribuna coperta dello stadio “Barbera” presenta gravi problemi di infiltrazioni d’acqua. Il Palermo, che da tempo si sostituisce al Comune nella manutenzione straordinaria dell’impianto, ha deciso di intervenire con l’impermeabilizzazione della struttura, ma chiede il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni.

La società punta soprattutto a prevenire disagi ulteriori e garantire la sicurezza dei tifosi, sollecitando una risposta chiara dall’amministrazione. Come scrive Valerio Tripi su “La Repubblica”, un ultimatum è stato lanciato al Comune, con scadenza fissata per il 13 gennaio, per ottenere tempi certi sulla risoluzione del problema.

Questa situazione è solo l’ultimo capitolo di una lunga diatriba tra il Palermo e il Comune, che riguarda non solo la gestione dello stadio ma anche gli interventi indispensabili per ottenere il rinnovo del certificato di agibilità statica, in scadenza il 31 marzo.

