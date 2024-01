Palermo – Modena, la diretta testuale del match / LIVE

ORE 16.12 – Entrano le squadre in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncini neri; Modena con completino gialloblù.

ORE 16.00 – Palermo e Modena rientrano negli spogliatoi. Fra un quarto d’ora il fischio d’inizio.

ORE 15.38 – Il Palermo inizia il suo riscaldamento. C’è anche Ranocchia, che già si è allenato con i compagni e oggi, anche se non inizierà dal primo minuto, potrebbe trovare spazio a partita in corso.

ORE 15.35 – Ora entrano in campo tutti i giocatori del Modena per riscaldarsi.

ORE 15.33 – In campo i portieri di entrambe le squadre per il riscaldamento.

ORE 15.24 – Giro di campo per Brunori insieme a Nina, il suo cane, per mandare un messaggio contro la violenza sugli animali. Si tratta dell’iniziativa ‘Insieme per Aron’.

Il Palermo non può sbagliare. I rosanero hanno aperto il 2024 con una sconfitta a Cittadella e ora devono rialzare la testa nella sfida contro il Modena, squadra in crisi di risultati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle ore 16.15)

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 4 Gomes, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 14 Ranocchia, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

MODENA (4-3-1-2): 26 Gagno; 3 Ponsi, 19 Zaro, 4 Pergreffi (C.), 91 Corrado; 23 Battistella, 16 Gerli, 6 Magnino; 10 Tremolada; 17 Manconi, 9 Gliozzi.

A disposizione: 12 Seculin, 22 Vandelli, 5 Palumbo, 11 Falcinelli, 24 Vukusic, 27 Riccio, 29 Cotali, 30 Bozhanaj, 32 Strizzolo, 42 Mondele, 90 Abiuso.

Allenatore: Bianco.

Arbitro: Kevin BONACINA (Bergamo)

AA1: Emanuele PRENNA (Molfetta)

AA2: Mattia POLITI (Lecce)

IV Ufficiale: Fabio Rosario LUONGO (Napoli)

VAR: Daniele CHIFFI (Padova)

AVAR: Giampiero MIELE (Nola)

