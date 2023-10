MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È un Lecco tutto nuovo quello che affronterà il Palermo al “Renzo Barbera”. Emiliano Bonazzoli, tecnico emergente che ha preso il posto di Foschi, ha avuto subito un impatto importante al suo arrivo in Lombardia: con lui, infatti, è arrivata la prima vittoria stagionale del club nell’insidiosa trasferta di Pisa.

Il successo ottenuto nei secondi finali ha ridato finalmente entusiasmo alla piazza che, nonostante abbia conquistato la cadetteria sul campo, ha dovuto combattere a suon di ricorsi per iscriversi al campionato. L’inizio di stagione avvenuto in ritardo e un mercato a dir poco stentato, hanno compromesso le prime uscite del Lecco (un solo punto nelle prime sei partite), portando così all’esonero del tecnico Foschi.

I lombardi, rivitalizzati dall’approdo di Bonazzoli, dovrebbero confermare il 4-3-3 (QUI le probabili formazioni) con il trio d’attacco formato da Buso, Novakovich e Giudici. Fari puntati, inoltre, su Artur Ionita, centrocampista moldavo con il vizio del gol e uomo di maggiore esperienza della formazione ospite. L’idea del tecnico è quella di ripetere, anche tatticamente, la stessa partita fatta a Pisa: nessun atteggiamento rinunciatario ma con un occhio sempre all’equilibrio.

Sarà una sfida tra due squadre diverse per organico e obiettivi, ma con un destino comune: aver vinto gli ultimi due playoff di Serie C, un vero e proprio “terno a lotto”. Sarà il Palermo ad avere i favori dei pronostico, ma occhio al rendimento esterno del Lecco, unica squadra del campionato ad aver conquistato tutti i punti in trasferta.

