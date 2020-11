Il Palermo vince la seconda partita consecutiva, la prima in casa, battendo la Paganese e i voti per i rosanero sono tutti alti. Gli uomini di Boscaglia hanno giocato molto bene nel primo tempo, per poi calare e soffrire il ritorno degli avversari nella ripresa. Questo “double face” si riflette anche sulle pagelle dei quotidiani.

Per il Giornale di Sicilia, i migliori in campo sono Rauti, Saraniti e Kanoute, tutti decisivi in occasione dei gol rosanero. Ecco i voti: Pelagotti 6, Almici 6, Palazzi s.v., Marconi 6.5, Corrado 5.5, Martin 6.5, Broh 6.5, Kanoute 7, Rauti 7, Floriano 5.5, Saraniti 7, Peretti 6, Crivello 6, Silipo 6, Lucca 5.5, Luperini 6.





La Gazzetta dello Sport, invece, premia a sorpresa Crivello come migliore in campo. Il difensore entra nel momento peggiore per il Palermo ed è decisivo con un paio di chiusure. Ecco i voti: Pelagotti 6, Almici 6.5, Palazzi 6, Peretti 6, Marconi 6.5, Corrado 6, Crivello 7, Martin 6, Luperini 6, Broh 6.5, Kanoute 6, Rauti 6.5, Floriano 6, Silipo 6, Saraniti 6.5, Lucca 5.5.

