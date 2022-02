MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

In vista un ballottaggio per la posizione di portiere: per il match contro la Juve Stabia Silvio Baldini terrà in considerazione l’opzione Massolo, viste le recenti prestazioni negative di Pelagotti.

Come scrive Il Giornale di Sicilia, il tecnico ha difeso il portiere rosanero nella conferenza stampa post Campobasso, non nascondendo però che rimane sempre viva la possibilità che Massolo possa essere una valida alternativa.

Per Baldini si tratta di un vero e proprio ballottaggio: Pelagotti è partito sempre avanti nelle gerarchie e probabilmente continuerà a farlo, ma Massolo è pronto in caso di scelta contraria.

