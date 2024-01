Palermo, per la difesa torna di moda Diakité. Caso, il Frosinone spara alto

Tiene ancora banco il mercato in casa Palermo, che cerca di puntellare la formazione di Eugenio Corini per non perdere il filo col le ambizioni. Praticamente sfumata la pista Amian dello Spezia.

Il calciatore vuole la Serie A e ritrovare Thiago Motta nonostante le due società abbiano trovato un accordo: per questo motivo torna di moda il nome di Diakité. I rosa e la Ternana hanno riallacciato dialoghi e rapporti. I margini per trattare ci sono, scrive il Giornale di Sicilia, e i contatti sarebbero stati avviati.

Le altre piste sarebbero Venuti del Lecce, che ha manifestato voglia di cambiare aria, e Oukkhadda del Modena. Per quest’ultimo ci sono state varie interlocuzioni e ai canarini piace Soleri che uno dei possibili partenti in casa rosanero. L’offerta c’è e il tutto potrebbe sbloccarsi proprio dopo la gara di sabato.

In avanti si monitora il cipriota dell’Omonia Loizo Loizou e piace Henry del Verona. L’obiettivo principale al momento rimane Giuseppe Caso: c’è il sì del giocatore ma distanza tra le parti per il prezzo.