Foschi al GdS: “Amo sempre Palermo, può finire il torneo al meglio. Tifo per Corini”

“Ranocchia? Peer lui il Palermo è la piazza giusta, anche perché è come se fosse una squadra di A-2″. Questa l’opinione dell’ex direttore sportivo rosanero Rino Foschi, intervistato tra le pagine del Giornale di Sicilia.

Il dirigente spiega come senta ancora suoi i colori rosa e nero (“Mi piacerebbe essere ancora in prima fila lì a combattere“) e fa il punto sulla stagione,

“Ci sono stati passi falsi ma sono convinto che il Palermo abbia un’ottima rosa. Conosco Corini, lo seguo, tifo per lui. Chiaramente c’è stata un’alternanza di risultati ma la classifica non è male, il Palermo può ancora completare il torneo al meglio. Però non bisogna mettere troppa pressione”.