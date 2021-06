MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Oggi si conoscerà il futuro di Mario Alberto Santana. Il capitano del Palermo rimarrà come giocatore o accetterà un posto da dirigente? Ieri l’argentino ha incontrato i vertici rosanero ma ha chiesto qualche ora prima di prendere la decisione definitiva. Lo riporta Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia di oggi.

L’incontro con Mirri, Castagnini, Sagramola e Filippi (che intanto ha deciso il luogo del ritiro) era già in programma da tempo, lo stesso presidente aveva accennato alla possibilità di un futuro fuori dal terreno di gioco per il fantasista. Una decisione difficile da prendere per Santana, ma la discussione si è svolta in un clima sereno e la parola finale spetterà a lui.

Santana è uno dei “rinati” sotto la cura Filippi. Da semplice comparsa è diventato protagonista nel finale di stagione. Ora potrebbe affiancare l’allenatore di Partinico entrando nello staff tecnico (se non in quello dirigenziale). Il contratto dell’argentino scade a fine mese ma che rimanga a Palermo sembra fuor da ogni dubbio. Bisognerà capire in quale ruolo.

