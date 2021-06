MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un gesto toccante quello del calciatore del Palermo Mamadou Kanoute. L’attaccante al “rompete le righe” ha deciso di tornare in Senegal invece di andare in vacanza. Con sé ha portato maglie, calzettoni, canottiere e pantaloncini rosanero per i giovani della scuola calcio in cui ha mosso i primi passi: la Gran Yoff Aty, in una località vicina a Dakar.

Il gesto di Kanoute è stato immortalato attraverso il suo profilo Instagram. L’ala del Palermo ha potuto incontrare il suo ex tecnico Pape Moussa che allena la squadra giovanile e ha consegnato personalmente doni ai bambini, tutti vestiti col logo del club rosa.

Non è la prima volta che l’atleta compie il dolce gesto: lo aveva già fatto nel 2019 anche se non indossava i colori rosanero. Kanoute, si legge nel Giornale di Sicilia, ha un contratto che lo lega al Palermo per un’altra stagione e a metà luglio si proietterà al ritiro con i compagni in vista della prossima stagione.

